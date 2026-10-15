José Luis y José Armando Cevallos, los hermanos siameses que desafiaron todos los pronósticos y enseñaron que la felicidad no tiene límites

Hay historias que dejan huella por la manera en la que sus protagonistas deciden afrontar la vida. La de José Luis y José Armando Cevallos es una de ellas. Dos hermanos siameses ecuatorianos que nacieron con un pronóstico médico muy complicado, pero que consiguieron superar todas las expectativas y vivir 27 años juntos.

Su historia no estuvo marcada únicamente por las dificultades de su condición, sino también por su manera de entender la felicidad. A través de sus redes sociales y de sus apariciones en televisión, los hermanos transmitieron un mensaje que se convirtió en su filosofía de vida: "El querer es poder y la discapacidad no es impedimento para ser felices".

Una vida que comenzó desafiando a la medicina

La llegada al mundo de José Luis y José Armando fue completamente inesperada. Sus padres esperaban un único bebé, pero las complicaciones durante el parto obligaron a practicar una cesárea. Fue entonces cuando descubrieron que habían nacido dos niños unidos en un mismo cuerpo. Los hermanos compartían la pelvis, el hígado y el intestino. Tenían dos piernas y cuatro brazos, aunque cada uno contaba con su propio corazón.

Desde el principio, los médicos advirtieron de que su esperanza de vida podía limitarse a unos pocos meses. Sin embargo, José Luis y José Armando lograron llegar a los 27 años, superando aquel pronóstico inicial.

Durante su infancia también tuvieron que enfrentarse a las miradas, las críticas y el acoso escolar. Con el paso del tiempo, aprendieron a convivir con esas dificultades y encontraron en su unión una forma de acompañarse en cada etapa.

"No queremos separarnos, nacimos juntos y moriremos juntos"

La posibilidad de separar a los hermanos fue estudiada por los médicos, pero la operación suponía un riesgo demasiado elevado. La mayor parte del hígado pertenecía a José Luis, lo que complicaba especialmente la intervención. Con el tiempo, ellos mismos expresaron su deseo de continuar juntos. "No queremos separarnos, nacimos juntos y moriremos juntos", aseguraron durante su visita al programa Y ahora Sonsoles, apenas un mes antes de su fallecimiento.

Su convivencia exigía una coordinación constante. Desde vestirse hasta desplazarse o realizar las tareas más cotidianas, ambos tenían que ponerse de acuerdo. José Armando explicaba así una particularidad de su condición: "Cuando José Luis enferma, me enfermo yo, pero cuando yo enfermo, él no se enferma".

Sus sueños, sus redes sociales y una historia compartida

Lejos de centrarse únicamente en las dificultades, los hermanos hablaban abiertamente de sus ilusiones.

Entre sus planes se encontraba casarse y formar una familia con la pareja que compartían y a la que conocían desde hacía dos años y medio. También encontraron en las redes sociales un espacio para mostrar cómo era su día a día. Compartían sus rutinas, sus bromas y la complicidad que habían construido durante toda una vida.

Su intención era transmitir optimismo y demostrar que podían disfrutar de sus experiencias a pesar de las limitaciones físicas.

José Luis y José Armando han muerto a los 27 años tras sufrir problemas cardíacos. Su fallecimiento llegó de forma inesperada, apenas unas semanas después de compartir su historia en televisión. Pero, más allá de las circunstancias de su despedida, queda el recuerdo de dos hermanos que convirtieron 27 años de vida compartida en un ejemplo de complicidad, perseverancia y ganas de vivir. Y, sobre todo, permanece el mensaje que tantas veces quisieron transmitir: "El querer es poder y la discapacidad no es impedimento para ser felices".