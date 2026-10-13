Un hombre vuelve a caminar tres años después tras un grave accidente y sorprende a sus hijos

La Buena Noticia que compartimos este martes llega desde Estados Unidos y es muy emocionante. Un hombre ha vuelto a caminar tres años después de sufrir un accidente que le dejó una lesión cerebral. La sorprensa llega cuando decide no contar nada a sus hijos pequeños y simplemente se planta andando delante de ellos. Los pequelos estaban tan tranquilos viendo la televisión desde el sofá y su reacción fue enternecedora, tal y como se aprecia en el vídeo superior, de completa sorpresa y alegría. Además, no dudan en acompañar a su padre en esos primeros pasos.

Se trata de unas imágenes que han sido publicadas en TikTok y que no han tardado en hacerse virales. En pocos días, acumuló más de 1,7 millones de 'me gusta', 40.000 compartidos y 16.000 comentarios.

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Por el momento, la familia está pendiente de los siguientes pasos dentro de la recuperación del hombre, en especial de que pueda recuperar el habla, aunque siempre teniendo en cuenta que la recuperación de la movilidad ya es un importante avance tras el accidente.