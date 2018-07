Un hombre se construye una pierna de Lego mientras espera su prótesis

Marc Cronin, de 32 años, natural de Oldbury, Reino Unido, le diagnosticaron diabetes tipo 2 en 2013. Hace 18 meses que se trata con insulina y ahora tiene su enfermedad controlada, según informa Telegraph.

En 2014, le amputaron los dedos de los pies, y finalmente perdió su pie izquierdo, debido a la neuropatía, por tener altos los niveles de azúcar en sangre durante un período largo de tiempo. Ahora se encuentra en lista de espera para recibir una pierna prótesica, pero mientras tanto pensó que crear su propia prótesis sería "divertido".

"Decidí construir una pierna de Lego, porque vi a mi esposa y mi hija jugar con las piezas de Lego", explicó.

Ahora su imagen está dando la vuelta al mundo desde que Marc compartió una foto con su creación en Reddit.

Marc admitió que no puede ir muy lejos con la pierna de Lego, "puedo estar de pie sobre ella, pero no puedo caminar sobre ella. No pego las piezas porque no quiero arruinar el juguete de mi hija", aclaró.

Cronin explicó que su médico estimó que su diabetes podía haber sido diagnosticada hace 10 años. "Estoy decepcionado porque no me diagnosticaron antes mi diabetes, pero no dejo que me afecte", agregó.

Por otro lado, Marc Cronin aconsejó a toda la gente que hay que concienciarse con esta enfermedad, ya que si se diagnostica a tiempo y se encuentra bajo control, no habrá problemas. "Tener diabetes es una cosa horrible y no me di cuenta de lo grave que puede ser, pero si se come bien, se hace ejercicio y se controla no hay ningún problema", confesó.

Marc reveló: "Tengo la prueba de la pierna el 6 de septiembre y según han dicho podré conseguir mi pierna dos semanas después".