Guerra Israel-Hamás, en directo: última hora de los ataques en Gaza y la situación de los rehenes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido que impedirá cualquier tipo de influencia de la Autoridad Palestina sobre Gaza cuando termine la guerra con Hamás. "El movimiento palestino puede estar partido en dos", ha manifestado.

Netanyahu asegura que la Autoridad Palestina no jugará papel alguno sea cual sea el escenario. "Es gente que paga a asesinos y que educa a sus hijos para odiar a Israel, para asesinar a judíos y, en último término, para hacer desaparecer al Estado de Israel", ha manifestado. "No voy a engañarme a mí mismo y permitir que gobierne Gaza el mismo elemento, uno que no ha manifestado ni deseos de cambio ni deseos de reforma", ha zanjado.