Conmoción en Italia después de que hallaran envenenado al perro 'héroe' que salvó decenas de vidas en un terremoto

SU DUEÑO, CONMOCIONADO

Kaos era un pastor alemán que no dudó en ayudar a buscar a los desaparecidos tras el terremoto que sacudió Amatrice en agosto de 2016. Ahora, su dueño lo ha encontrado envenenado en el jardín de su casa. "No tengo palabras. No puedo entender un acto tan horrible", escribió.