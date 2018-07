Alemania alerta de la elevada cifra de islamistas potencialmente peligrosos

El titular del Interior alemán, Thomas de Maizière, ha alertado en declaraciones que publica el diario Bild de la elevada cifra de islamistas potencialmente peligrosos, más de 520 en el país, y aludió al mismo tiempo a la amenaza de las personas que actúan en solitario.

"Las personas potencialmente peligrosas son aquellas en las que determinados hechos justifican la suposición de que cometerán delitos de motivación política de considerable importancia. Nunca antes su cifra, con más de 520, fue tan elevada", explicó.

A los islamistas potencialmente peligrosos se suman alrededor de 360 personas consideradas "relevantes", agregó. "Se mueven en el círculo de los islamistas potencialmente peligrosos y están dispuestas a apoyar o prestar ayuda logística en la preparación de actos delictivos de motivación política", precisó.

A finales de mayo, la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) tenía registrados a un total de 497 potenciales terroristas islamistas en todo el territorio alemán, además de 339 "personas relevantes. En enero, la cifra de potenciales terroristas islamistas se situaba en unos 270.

El ministro advirtió asimismo de que la amenaza terrorista proviene tanto de "comandos procedentes del exterior" como de "actores solitarios fanatizados procedentes de Alemania, radicalizados a través de propaganda islamista en la red o de predicadores del odio. Agregó que ambas amenazas son lamentablemente un hecho.

El ministro se refirió a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos de los que mañana se cumplen 15 años y declaró que "desde ese día la lucha contra el terrorismo islamista es un desafío permanente". "Nadie puede regresar al mudo que murió con los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono. La historia no se puede revertir", afirmó De Maizière, quien dijo que no obstante no hay que olvidar que el terrorismo ya existía antes del 11-S.