¿En qué se gastarías el Gordo de la Lotería de Navidad? Esto es lo que se comprarían los españoles

El año pasado, cada español gastó una media de 66,60 euros en sus décimos, con la esperanza de obtener este premio que les permita empezar con buen pie el nuevo año, ya sea tapando agujeros o haciendo algún cambio a sus vidas.

De hecho, un 55% de los españoles afirma que le daría un giro a su vida si les tocara la lotería. Un 30% de los españoles gastaría el dinero de los premios en viajar y conocer sitios nuevos, y un 23% dejaría de trabajar. Un 14% reconoce que cambiaría su lugar de residencia para trasladarse a la costa.

La mayoría daría un giro a su vida

No obstante, los españoles tienen claro el destino que darían al mayor premio del Sorteo de la Lotería de Navidad: un 59% de los encuestados dedicaría los 400.000 euros del Gordo a comprar una vivienda. A ello le siguen los billetes para irse de viaje, con un 48%, mientras que más lejos se sitúan otras opciones como la compra de un coche (24%) y reformar su casa (20%).

La encuesta se ha realizado dentro de la campaña de Continental 'Wheel of life' que da respuesta a un conjunto de actitudes y comportamientos propios de nuestro Way of life particular, sin necesidad (o sí) de modificarlo con el objetivo de llevarlo a cabo en el lugar en el que se quiera estar en cada momento.

Para esta campaña, Continental elaboró un estudio de opinión para conocer la necesidad de cambio de los españoles. De la primera oleada de este estudio se concluyó que el 87% de los españoles se ha planteado en algún momento dar un giro a su vida, aunque la inmensa mayoría (un 70%) no lo han hecho.

Según apunta Jorge Cajal, director de Comunicación y Relaciones Públicas de Continental Tires España, "es importante conocer los motivos que llevan a los españoles a plantearse un cambio de vida para poder proporcionarle soluciones". "Es por eso por lo que con Wheel of Life, Continental pretende investigar y conocer sobre una de las inquietudes sociales de los ciudadanos de nuestro país: la necesidad de cambio y qué nos lleva a realizar o no estos cambios y al final como puede la movilidad facilitar y ser parte de ese cambio deseado", indica.