Vuelven los sorteos de la ONCE: Fechas y dónde comprar números del Super Once, Cupón Diario y Eurojackpot

La ONCE está retomando sus actividades y volviendo poco a poco a la normalidad tras la crisis del coronavirus. Así, a partir del próximo lunes, 25 de mayo de 2020, además de poder continuar jugando a Eurojackpot y los rascas de la ONCE, también se podrá jugar a 'Super Once' y 'Triplex', que vuelven con sus tres sorteos diarios.

Por tanto, se podrán realizar compras para varios sorteos de Eurojackpot, Super Once y Triplex de la ONCE, reanudándose las compras automáticas de Eurojackpot, Super Once y Triplex de la ONCE.

También, desde el próximo 25 de mayo de 2020, se podrán hacer compras de Super Once, Triplex de la ONCE, Eurojackpot y Rascas en los establecimientos autorizados que integran el Canal Físico Complementario de la ONCE (Estaciones de Servicio, Oficinas de Correos, Estancos, tiendas de conveniencia, etc.).

Vendedores con guantes y mascarillas

Asimismo, la ONCE ha anunciado que iniciará el próximo lunes 15 de junio los sorteos de sus tradicionales cupones, el mismo día en que se incorporarán a sus puestos de trabajo los vendedores y vendedoras de la Organización para seguir 'a pie de calle'.

La vuelta a la actividad tiene lugar de acuerdo a la normativa que rige el proceso de desescalada del confinamiento por la pandemia de coronavirus y “una vez que se han garantizado las medidas de seguridad” para los 19.000 vendedores y sus clientes, según apunta la ONCE en un comunicado.

Cuponazo y Sueldazo

El primer día de trabajo de los vendedores será el lunes 15 de junio, fecha en la que contarán ya con su cartera de productos habituales y día en el que se realizará el primer sorteo del cupón. Ese día, además del resto de juegos de la Organización, los vendedores podrán ofrecer el 'Cuponazo' del viernes y el 'Sueldazo' de Fin de Semana.

"Los vendedores contarán con guantes, mascarillas, pantallas protectoras, solución hidroalcohólica, y cuanta dotación más sea precisa", explica la ONCE.