Venden más de 1.500 participaciones de lotería de Navidad con el número erróneo en A Coruña

El número de la Lotería de Navidad al que juega la Cofradía de la Virgen del Rosario de A Coruña es el 04.477, pero su párroco, don Juan Miguel, se equivocó a la hora de llevar el número a impresión y lo cambió por el 40.477, así que todas las participaciones sufren un baile de números. "Me avisó una de las señoras que lo había comprado en la iglesia, me dijo que había un error y, al principio, me puse muy nervioso, no sabía qué hacer", explica el sacerdote.

Tras esta primera crisis consultó con diferentes abogados y llegó a una solución. Primero colgó notas informativas en la iglesia, en un colegio cercano y en otros puntos de la ciudad. "El siguiente paso fue echar mano de los medios de comunicación para que me ayudasen a difundir", comenta. Y, por último, modificó las participaciones que le quedaban tachando, directamente, el número. "Esto lo puede hacer cada uno de los que ya las compraron, pero si no están conformes, también devolvemos el dinero".

Lejos de causar malestar entre todos aquellos que se habían hecho con las participaciones, el sacerdote ha creado el efecto contrario. "Desde el lunes hasta hoy ya nos han comprado más de 500 euros de lotería, cuando antes vendíamos a cuentagotas", dice sorprendido. Así que el error ha quedado subsanado y la parroquia celebra la repercusión.

Un fin benéfico

Insiste el sacerdote dominico en que si la lotería toca sería una alegría para todos, pero, además, todo lo recaudado con cada participación, es decir, un euro por papeleta, se destina a un fin benéfico. "El año pasado lo empleamos en la cocina económica de la ciudad por eso para nosotros es muy importante que se vendan las participaciones”, comenta.

Así que si tienen ustedes el número 40.477 adquirido en A Coruña, que sepan que deben bailar los dos primeros números entre ellos o, simplemente, tachar el cero.