ONCE: Resultado del Super Once y el sorteo del Triplex de la ONCE hoy miércoles 3 de junio de 2020

Consulta a continuación el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, miércoles 3 de junio de 2020. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Super Once y el sorteo del Triplex de la ONCE de hoy.

Resultado del sorteo del Super Once del miércoles

El resultado del sorteo del Super Once de hoy miércoles 3 de junio de 2020 es 02, 03, 06, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 62, 67, 75, 78 y 79.

Resultado del sorteo del Triplex de la ONCE

El resultado del sorteo del Triplex de la Once de hoy miércoles 3 de junio de 2020 es 517.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Triplex de la ONCE y el Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.