Sorteo Euromillones en directo: descubre el número ganador del bote especial de 130 millones de euros

¡El premio se hace de rogar! Pero en cuanto se conozca el ganador de esos 130 millones de euros, se lo haremos saber.

Mientras, además del Euromillones, hoy viernes 15 de marzo, Loterías y Apuestas del Estado celebrará otro sorteo dentro de escasos minutos: a las 21:30 horas, como cada día, se celebra la Bonoloto.

Por su parte, la ONCE celebrará el sorteo del Cuponazo de la ONCE, el Super ONCE y el Eurojackpot.