Resultado del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020 del 15 de agosto

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020 de hoy, sábado 15 de agosto. En breves instantes podrás comprobar tu número del sorteo extra de la ONCE y saber si ha sido uno de los premiados.

El Sorteo Extra de Verano reparte cerca de 35 millones de euros en total entre todos los participantes. Se ponen en juego miles de premios a los que puedes optar tras adquirir tu cupón con su correspondiente número de la ONCE.

Resultado del Sorteo Extra del Día de Verano de la ONCE 2020

Conoce el número premiado en el Sorteo Extra de Verano de la ONCE de hoy sábado 15 de agosto de 2020. El premio al número y serie asciende a 3 millones de euros.

Recuerda que también se reparten 119 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del primer premio y 1.080 premios de 500 euros a las últimas cuatro cifras del primero, así como otros premios de 50 euros, de 10 euros y de 5 euros. Además, al ser un sorteo extraordinario también se reparten 20 premios adicionales de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de las extracciones adicionales y 2.380 premios de 500 € a las cinco cifras de estas extracciones.

Cómo cobrar tu cupón premiado

Si tu número ha sido premiado en el Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020 de hoy tienes varias formas de cobrar el premio. Por un lado, si has comprado el boleto en la web juegosOnce, el premio pasará a tu monedero virtual habilitado en la plataforma y desde ahí podrás volver a invertirlo o bien realizar una transferencia a una entidad bancaria que esté a tu nombre. En caso de que hayas comprado el cupón del Sorteo Extra de Verano a través de un vendedor, administraciones oficiales de lotería o un punto de venta autorizado, debes acudir a los Centros ONCE o las entidades bancarias autorizadas para cobrar el importe.

Ten presente que, tras la entrada en vigor el 1 de enero de 2020, de la nueva legislación, si tu cupón del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020 resulta premiado con más de 40.000 euros Hacienda aplicará una retención de un 20%. En el caso de que el premio sea inferior a esa cantidad estará exento del pago de impuestos. Además, no olvides cobrar tu cupón premiado dentro del plazo establecido. El derecho al cobro de los números premiados en este sorteo (así como el resto de cupones diarios que organiza la ONCE) caduca a los treinta días naturales, a contar desde el siguiente al de la celebración del sorteo en el que ha participado.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo Extra de Verano de la ONCE son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.