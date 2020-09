ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once de hoy, sábado 5 de septiembre de 2020

Ya conocemos el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, sábado 5 de septiembre de 2020. Comprueba el número premiado en el sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy. A continuación podrás comprobar tu númeropara saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario de la ONCE y Super Once de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy , sábado 05 de septiembre de 2020 ha agraciado al número 08622 de la serie 001 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 06395 Serie: 043

Número: 42056 Serie: 054

Número: 49952 Serie: 050

Número: 87673 Serie: 036

El resto de premios se distribuyen, según se informa en la propia web de la ONCE, de la siguiente manera: 200 euros a las 4 últimas cifras del Sueldazo; 30 euros a las 3 últimas cifras; 4 euros a las 2 últimas cifras; y dos euros a la última cifra. Además, las cinco cifras de la 2ª a la 5ª extracción (los números que coincidan con los cuatro premios de 24.000 euros anuales, pero no con la serie) están premiadas con 400 euros.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 05 de septiembre de 2020 es 05, 06, 07, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 37, 41, 42, 44, 45, 52, 54, 63, 69, 77 y 80.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Sueldazo y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.