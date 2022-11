ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 6 de noviembre de 2022

Conoce los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy domingo 6 de noviembre de 2022. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 6 de noviembre de 2022 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 55368 de la serie 5.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 14331 Serie: 026

Número: 48847 Serie: 012

Número: 86804 Serie: 032

Número: 88304 Serie: 042

El sorteo del Sueldazo de la ONCE se celebra cada jueves y domingo y reparte hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. El Sueldazo permite acumular los premios de las dos primeras categorías, con 30 días desde el día siguiente del sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Puedes ganar el bote final con un número de 5 cifras, a elegir entre 100.000 números, y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 06 de noviembre de 2022 es 04, 05, 07, 12, 19, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 38, 45, 46, 49, 52, 56, 71, 72 y 74.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Cada apuesta regustrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Sueldazo y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.