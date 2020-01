Resultado loterías hoy: Comprobar Bonoloto y Cupón Diario de la ONCE del lunes 13 de enero

Ya conocemos los resultados de los sorteos de la lotería de hoy lunes 13 de enero de 2020. Comprueba tu número de la Bonoloto y el Cupón Diario de la ONCE.

Resultado del sorteo de la Bonoloto

El número premiado de la Bonoloto de hoy lunes 13 de enero ha sido el 08, 17, 21, 32, 35 y 46, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 07.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El número premiado del sorteo de la ONCE del Cupón Diario hoy, lunes 13 de enero de 2020 es el 22391. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE Además, la serie 010 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto y el Cupón Diario de la ONCE son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.