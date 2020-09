Resultado Lotería hoy: Comprobar Lotería Nacional, La Primitiva, Sueldazo ONCE y Bonoloto del sábado 19 de septiembre de 2020

En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional, Sueldazo de la ONCE, La Primitiva y Bonoloto de hoy, sábado 19 de septiembre de 2020. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la lotería del sábado y descubrir si tu número ha sido premiado.

Resultado Lotería Nacional

El resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 19 de septiembre de 2020 ha agraciado al número X con un primer premio de euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de euros a la serie, ha sido para el número X. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números X, X y X.

Resultado La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 19 de septiembre de 2020 es el 08, 18, 19, 20, 36 y 40, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 9. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 316 945, premiado con 1 millón de euros.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy , sábado 19 de septiembre de 2020 ha agraciado al número X de la serie X que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 05843 Serie: 043

Número: 15389 Serie: 020

Número: 43677 Serie: 043

Número: 50035 Serie: 037

Resultado Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 19 de septiembre de 2020, que ha agraciado a la combinación conformada por los números X, siendo el número complementario el X y el reintegro del sorteo el X.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Bonoloto y Cupón Diario de la ONCE son aquellos que hace públicos Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.