¿Qué pasa con los décimos de la Lotería de Navidad que no se cobran?

Mañana se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad y todavía existen algunas dudas sin resolver. Todas aquellas personas que participan por primera vez en la lotería o aquellas que nunca han sido afortunadas y no han tenido que cobrar ningún décimo, puede que se pregunten qué es lo que sucede cuándo no se reclama el premio de un décimo o, expresado de otra manera, qué es lo que pasa con aquellos boletos que no se cobran.

En primer lugar, hay que remarcar la existencia de un tiempo limitado de vencimiento para cobrar el importe de los premios: una vez terminado el sorteo tienes hasta tres meses, es decir, hasta el 22 de marzo. A pesar de que sea un margen amplio, en muchas ocasiones han habido personas que se han dado cuenta de que han obtenido un premio en la Lotería de Navidad cuando ya es demasiado tarde.

En más de una ocasión los participantes, adoptando una posición previa de derrota, no comprueban sus números. Sin embargo, si les da la curiosidad en algún momento pasados los tres meses y ven que les había tocado algunos de los grandes premios o la pedrea, habrían perdido definitivamente ese dinero. Este es el principal motivo por el que se recomienda que siempre compruebes tus décimos, incluso en más de una ocasión, para cerciorarte de que resultados has obtenido.

El Estado se lo queda

Como se ha explicado con anterioridad, la situación sería irreversible, contando esta con amparo legal.

Antes que nada, el Estado debe comprobar si el décimo ha sido vendido. En el caso de que sí lo haya sido, pasará a ser de su propiedad.

Algunas personas, al darse cuenta de su equivocación, deciden reclamar al Estado aunque se encuentren fuera del periodo legal estipulado. Sin embargo, lo más probable es que el recurso no prospere debido a que la ley deja claro el plazo establecido.

¿Qué pasa si pierdes tu décimo?

En el caso de que pierdas tu décimo deberás denunciar de inmediato el robo o pérdida a la Policía o a la Guardia Civil. Aun así, debes tener en consideración solo se iniciará un trámite legal si el premio supera los 2.500 euros.

Una de las medidas más eficaces para ahorrarnos esta situación de estrés es fotocopiar o hacer fotos al décimo nada más comprarlo, pudiendo de esta forma demostrar ante un juez que el boleto era de nuestra posesión.