ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 8 de octubre de 2022 en directo

Conoce los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy sábado 8 de octubre de 2022. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 08 de octubre de 2022 ha sido el 42003 de la serie 12.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 47426 Serie: 040

Número: 73453 Serie: 013

Número: 89556 Serie: 032

Número: 90766 Serie: 041

Los fines de semana puedes tener la oportunidad de ganar hasta 5.000 euros con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. En el cupón que se juega se pueden acumular premios de 1ª y 2ª categoría, con una caducidad de 30 días desde el siguiente día del sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 08 de octubre de 2022 es 02, 03, 07, 11, 13, 21, 22, 29, 34, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 54, 59, 62, 70 y 72.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Sueldazo y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.