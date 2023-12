Los números más 'calientes' y más 'fríos' de la Lotería de Navidad

Dentro de exactamente 10 días tendrá lugar el Sorteo Extraordinario de Navidad 2023, que podrás seguir en directo desde la web de Antena 3 Noticias.

Si aún no tienes tu décimo de la Lotería de Navidad, no esperes más para conseguirlo. Puedes hacerlo desplazándote a tu administración más cercana o a través de internet. Pero, lo adquieras como lo adquieras, aquí te ofrecemos algunos datos, por si aún no tienes claro qué número elegir.

Números calientes

Estos son los números que todo el mundo quiere comprar porque han sido más afortunados que otros a lo largo de la historia del Sorteo de Navidad. Por ejemplo, el Gordo de la Lotería de Navidad ha terminado con el número 5 hasta en 32 ocasiones, por lo que la gente suele elegir esa terminación.

Por detrás del 5, los favoritos para acabar son el 4 y el 6, puesto que ambos han sido ganadores en 27 ocasiones. El más afortunado en la última década ha sido el 7 puesto que el primer premio terminó en esta cifra en los años 2014, 2018 y 2020.

Números fríos

Pero también tenemos el caso contrario. Los números que acaban en 1, 2 y 9 son menos populares debido a que el mayor premio solo les ha visitado en ocho, tres y dieciséis ocasiones respectivamente.

Todas las bolas tienen exactamente la misma posibilidad de salir premiadas. Sin embargo, hay décimos con ciertas terminaciones que tener menos suerte. Por ejemplo, aquellos que acaban en 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 o 82 nunca han obtenido el primer premio en la Lotería de Navidad.

Y lo mismo pasa con las combinaciones del inicio del décimo. Según los datos que proporciona la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, no han conseguido todavía el primer premio de la Lotería de Navidad los décimos que empiezan en por 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 75, 77 y del 80 al 99.

Existen otras cifras que los participantes siempre suelen descartar a la hora de comprar los décimos. Por ejemplo, la terminación 13 no es muy popular, al igual que se tiende a huir de los décimos que incluyen tres seises de forma continua dentro de sus cinco cifras,

Por último, la tendencia general pregona que los boletos que están repletos de ceros no suelen gustar. Aunque, ¡ojo! El número ganador el año pasado empezaba y acababa con ceros: el 05490.

Esperamos que estos datos sirvan de ayuda a los más supersticiosos a la hora de elegir sus números de la suerte.