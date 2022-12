Una mujer cobró la pedrea cuando le había tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es una tradición de más de 200 años en España. Una tradición repleta de sonrisas en la que todos buscan lo mismo: el Gordo de Navidad. Sin embargo, también deja muchas anécdotas, y una de las más recordadas es la una mujer que cobró la pedrea cuando, en realidad, le había tocado el primer premio de la Lotería de Navidad.

El suceso tuvo lugar en 1981. La afortunada, de 71 años, estaba mirando la televisión cuando se enteró, por el programa 'Crónica 3', de que la estaban buscando. La razón era que la mujer había ganado el Gordo de Navidad, mientras que sólo había cobrado la pedrea.

Al instante, la mujer se personó en la comisaría de Policía en Estrella. Allí le esperaba la lotera, Felipa Girón, quien reconoció a la ganadora del primer premio de la Lotería de Navidad y admitió que había cometido un fallo al darle 5.500 pesetas en lugar de las cuatro millones que le tocaban.

Ambas mujeres se vieron las caras en el Juzgado para recomponer la historia. Finalmente, la Policía confirmó que la anciana era la legítima ganadora del Gordo. Pero, ¿qué pasó para se diera este importante error?

Un despiste casi deja a la mujer sin el Gordo de Navidad

Hay muchas personas que, ante la dificultad que supone el que les toque el Gordo de Navidad, no se fijan mucho en los resultados del sorteo y van al día siguiente a ver qué les ha tocado. Pues bien, la ganadora del Gordo en 1981 fue una de ellas y acudió a la administración de Felipa, en la calle Narváez 56, como quien va a comprar el pan.

Tal y como relató Felipa, la actitud de la señora, indiferente e impropia de un ganador de la Lotería de Navidad, le hizo presuponer que su número no era el agraciado. Por lo tanto, al ver que el número acababa en 3, directamente pensó en la pedrea. Por otro lado, pudo comprobar que el billete no había sido vendido en esa administración, y la mujer se llevó 5.500 pesetas.

Tras darse cuenta del error que había cometido, avisó a comerciantes y conserjes de la zona, así como a la Policía y a Loterías y Apuestas del Estado, para dar con la ganadora del Gordo de Navidad. Finalmente, todo se solucionó y no hubo mayor problema. "Me he quitado un gran peso de encima", expresó Felipa.