Lotería de Navidad 2022: Cómo comprar tu décimo en la administración Sagasta de Sevilla online

Al igual que ocurre con doña Manolita en Madrid y La Bruixa d´Or en Cataluña, Andalucía también tiene su propio talismán, el cual es la administración Lotería Sagasta. Ubicada en Sevilla, es la más famosa de toda la comunidad autónoma y tiene la fortuna de haber sido la que ha proporcionado dos Gordos que fueron muy repartidos, y que fueron los números 24964 en el año 1961 y el 21856 en el año 1998, por lo que ya cuentan con experiencia en 'regalar' una auténtica lluvia de millones.

Considerado un talismán por la mayoría de los andaluces, ha de tenerse en cuenta que se puede acudir presencialmente, pero también se puede comprar online. Para ello, debemos ir a la página web oficial de la administración de Lotería Sagasta, buscar en la sección 'Lotería Nacional Navidad' y, a continuación, meter en el buscador el número que deseamos comprar y la cantidad que jugaremos (cada décimo implica jugar una cantidad de 20 euros).

En el buscador, podemos meter directamente el número que deseamos, o solamente los últimos que supongan la terminación, de manera que nos podrán salir más números. No obstante, hemos de tener en cuenta que nos saldrá una cantidad limitada de números. Es decir, no todos están disponibles, de modo que, si queremos jugar un número específico y no lo encontramos ahí, habremos de asumirlo o jugarlo en otro local que sí lo tenga disponible.

Más premios que la Lotería de Navidad

Otro motivo para afirmar que la administración de Lotería Sagasta da buena suerte es que también otorgó el primer premio de la Lotería del Niño, que se celebra el Día de Reyes, en el año 1966, que resultó premiado con el número 32975. Este sorteo, que tiene lugar cada 6 de enero, también reparte una lluvia de millones a lo largo de toda España, en lo que es considerado con el colofón final de la Navidad, mientras el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre 'inaugura' la época navideña.

A diferencia del Sorteo del Niño, la Lotería de Navidad reparte muchos más premios y se tiene una mayor facilidad para poder alcanzar grandes cifras. Hay que tener en cuenta que las estadísticas son solo estadísticas, y ello no garantiza automáticamente que tengamos más posibilidades. Lo que tenemos son más opciones de ganar algún premio, ya sea pequeño o grande, y la ilusión de pensar que nosotros podemos ser los siguientes en ganarlos. Y quizás, gracias a haberlo comprado en un sitio que es todo un talismán.