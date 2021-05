Lotería Nacional, ONCE, La Primitiva y Bonoloto: Comprobar resultado de los sorteos de la lotería del sábado 1 de mayo de 2021

Consulta el resultado de la lotería del sábado 01 de mayo de 2021 con los últimos sorteos de la Lotería Nacional, La Primitiva, Sueldazo ONCE y Bonoloto. Comprueba a continuación todos los números premiados en los sorteos celebrados el sábado.

Resultado Lotería Nacional

Consulta el resultado de la Lotería Nacional del sábado 01 de mayo de 2021. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 600.000 euros a la serie, ha sido para el número 32.955. El segundo premio del sorteo del sábado, dotado con 120.000 euros a la serie, ha agraciado al número 84.623. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 5, 0 y 8.

Comprobar La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva del sábado 01 de mayo de 2021 es el 15, 23, 29, 33, 37 y 41, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 0. El número premiado en el sorteo del Joker es el 4 509 284, premiado con 1 millón de euros.

Sueldazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado el sábado 01 de mayo de 2021 ha sido el 21597 de la serie 014. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 21597 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 10655 Serie: 015

Número: 15041 Serie: 046

Número: 68597 Serie: 023

Número: 76632 Serie: 014

Resultado Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto del sábado 01 de mayo de 2021 es 09, 16, 18, 19, 22 y 41, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Sueldazo ONCE, Lotería Nacional, La Primitiva y Bonoloto son aquellos que hace públicos Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.