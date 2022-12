Una jueza rechaza que se informe de los números mal cantados durante el sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo de la Lotería de Navidad es uno de los momentos más esperados del año, no solo para las personas que juegan también para los niños de San Ildenfonso. Están cantado durante horas, lo que inevitablemente puede llevar a confusiones como equivocar algún número.

Un despacho de abogados ha presentado una demanda en nombre de un grupo de "afectados" de un número cantado erróneamente como premiado. Estas personas escucharon por televisión su número y creyeron que habían ganado, pero el número de la tabla era otro por lo que no tenía.

La emoción de escuchar su número cantado, que finalmente no resultó ser premiado porque el de la tabla era otro es lo que llevó a un despacho de abogados de Barcelona a presentar una demanda de un grupo de "afectados" a los que les sucedió esto. Pedían los abogados tomar medidas cautelares para que se informe durante el sorteo de los números mal cantados.

Sin embargo, la jueza las ha rechazado porque "la polémica que se crearía no sirve para dar más transparencia, sino para aumentar la confusión". Los demandantes pretendían dar "más garantía jurídica al sorteo". Por el momento, todavía se está resolviendo el caso principal, pero las medidas cautelares consistían en se fuera informando de los números erróneamente cantados e incluir en la lista de resultados oficiales una nota informativa de las correcciones.

Rechazo de las medidas cautelares

La magistrada rechaza estas medidas y explica que el no tomar medidas también se debe a "la cercanía del sorteo (...), la larga tradición que tenemos con el mismo, y la escasa transcendencia cuantitativa real de los errores de los premios desaconsejan las medidas".

Este argumento no convence a los abogados demandantes que hablan de "modernizar" el sorteo y piden que también se repasan los números de las bolas. Ese "deterioro" no lo ve acreditado la jueza. "Presentamos una comparativa de cómo están de ilegibles algunas bolas pero la jueza no lo ha tenido en cuenta", critican los letrados. Los abogados explican, además, que en 2021 se leyeron mal hasta 56 números.

Todavía está pendiente de dirimir si se atiende la demanda del grupo de jugadores que creyeron por error que habían ganado la Lotería de Navidad el pasado 22 de diciembre.