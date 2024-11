Horario y dónde ver el Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional del sábado 9 de noviembre

Lotería Nacional de España ha decidido conmemorar este mes de noviembre con un evento muy especial: el Sorteo Extraordinario de la Cultura. Este sorteo, además de ofrecer la oportunidad de ganar importantes premios, rinde homenaje a la rica y diversa cultura española. Desde su vibrante patrimonio histórico y arquitectónico, pasando diversidad lingüística, hasta sus tradiciones artísticas y festivas, la cultura española es un tesoro que ha influido en generaciones y ha dejado una huella imborrable en el mundo.

Con este sorteo, Lotería Nacional busca celebrar y difundir este legado cultural, invitando a todos a participar en un evento que une el entusiasmo por la suerte con el orgullo por la identidad cultural de nuestro país.

Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional: horario y dónde verlo

¡No te lo pierdas! El Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional se celebrará este 9 de noviembre de 2024 a las 13:00 horas en Madrid, en la sede de Loterías y Apuestas del Estado. Recuerda que las ventas de los décimos estarán abiertas hasta media hora antes del sorteo, así que asegúrate de adquirir el tuyo a tiempo.

Con un precio de 15 euros por décimo, el Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional promete emociones fuertes y grandes recompensas. Entre los premios destacados se encuentran:

-Primer premio: 1.500.000 euros al décimo.

-Segundo premio: 300.000 euros al décimo.

-Tercer premio: 150.000 euros al décimo.

-21.000 euros para los números anterior y posterior al primer premio.

-12.000 euros para los números anterior y posterior al segundo premio.

-6.225 euros para los números anterior y posterior al tercer premio.

Además, se repartirán múltiples premios menores, sumando un total de más de 105 millones de euros en premios.

Si no puedes seguir el sorteo en directo, en la web de Antena 3 Noticias podrás comprobar tu décimo y saber si te has convertido en un nuevo millonario o si has ganado alguno de los premios menores. Además, en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado y en los establecimientos autorizados, te informarán si tu cupón ha sido uno de los agraciados. Para quienes hayan adquirido su décimo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado, los premios se abonarán directamente en la cuenta asociada al registro. ¡Mucha suerte!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com