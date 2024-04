Gana La Primitiva en Vigo con un boleto que no había pagado

Digno de anuncio de Lotería de Navidad: un hostelero, un cliente habitual y un premio millonario gracias al buen hacer del empresario. “El honor no tiene precio”. Es lo primero que nos dice uno de los protagonistas de esta historia.

Rubén García regenta el restaurante Casa Puentes en Vigo. Es el local de confianza de un hombre “trabajador, amigo de la casa” y cuyo nombre desconocemos. “De mi boca no va a salir su identidad”, sentencia el hostelero.

Esta persona, a la que llamaremos X, se marchó de viaje hace unos días y, previamente, llamó a Rubén, le pidió que le hiciese una primitiva de tres apuestas para él y un amigo, y dejó a deber el boleto. “No me lo pagó, estaba esperando a que volviese de las vacaciones para hacerlo”, explica Rubén.

El señor X disfrutó de unos días por Italia y el sábado Rubén recibió una llamada que lo cambió todo. “Un cliente habitual que normalmente sigue los sorteos me dijo que habíamos entregado un premio de 1,3 millones de euros”. Rápidamente el hostelero buscó entre las fotografías de su teléfono móvil y voilà: El ganador era X. “Igual algún otro no le hubiese dado el boleto, o estaría tentado de no hacerlo, pero yo hice lo que había que hacer, llamarle, alegrarme con él”, explica.

La reacción del ganador de La Primitiva

El agraciado no le creyó inicialmente pero después de varios minutos de insistencia, Rubén decidió hacer una llamada a tres: él y los dos amigos agraciados. “Uno de ellos hasta pidió el lunes libre” para asimilar lo que había sucedido.

Los tres brindaron con un café matutino este lunes, como el que toman habitualmente en Casa Puentes, y celebraron el premio, el gesto de Rubén y el azar.

Un hostelero honrado, dos agraciados y un establecimiento en el que ya presumen de haber repartido la suerte. “Quizás esto sirva para que sean más los que se animen a participar en el sorteo en nuestro restaurante”, dice Rubén. Por ahora 1,3 millones de euros se quedan en Vigo, entre amigos y tras una historia de confianza, honor y mucha felicidad.

En Antena 3 Noticias puedes comprobar cada día los números premiados en los sorteos diario de la ONCE y Loterías y Apuestas del Estado.

