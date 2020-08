Eurojackpot: Comprobar número del sorteo de hoy viernes 21 de agosto de 2020

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Eurojackpot de hoy, viernes 21 de agosto de 2020. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del Eurojackpot de la ONCE que hoy cuenta con un bote de 22.000.000 euros. .

El Eurojackpot es un sorteo de la ONCE que se juega a la vez en España y otros 17 países de Europa. Este sorteo se lleva a cabo semanalmente cada viernes y tiene lugar en Helsinki, con un bote mínimo de 10 millones de euros.

Cada cupón del Eurojackpot tiene un precio 2 euros, con el que podrás realizar una apuesta sencilla o múltiple. Para la apuesta sencilla debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Puedes realizar hasta cinco apuestas en el mismo cupón del Eurojackpot, teniendo un coste por apuesta de 2 euros.

Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

El Eurojackpot reparte diversos premios de distintas categorías, sin embargo, lo más llamativo del sorteo de la ONCE es la cuantía de los botes, que pueden llegar hasta los 90 millones de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.