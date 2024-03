¿Dónde ha tocado el bote de 10,9 millones del Gordo de la Primitiva, la Bonoloto y el Sueldazo de la ONCE y Super ONCE este domingo 17 de marzo?

Este domingo se han celebrado los últimos juegos de azar de la semana. Loterías y Apuestas del Estado ha repartido el bote de El Gordo de La Primitiva y de la Bonoloto. Por su parte, la ONCE ha celebrado el Sueldazo de la ONCE y Super ONCE.

A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios que han sido afortunados con estos premios.

El Gordo de La Primitiva

La combinación ganadora de El Gordo de La Primitiva en el día de hoy es 24, 42, 45, 49, y 53, con número clave el 5.

El Gordo de la Primitiva ofrecía este domingo un bote de 10,9 millones de euros. En este caso no ha habido acertantes de primera categoría, pero si un acertante de segunda categoría en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) que se ha llevado 176.043,29 euros.

Bonoloto

La combinación ganadora de la Bonoloto de hoy es 06, 26, 31, 35, 47 y 48, siendo el número complementario el 23 y el reintegro el 0.

En este caso no ha habido acertantes de primera, pero sí de segunda categoría, un acertante en Zafra (Badajoz) ha ganado un premio de 115.514,40 euros.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo está dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 04779 de la serie 004.

Estos son los premios adicionales de 24.000 euros anuales durante 10 años con el Sueldazo de la ONCE:

Número: 21577 Serie: 034

Número: 32060 Serie: 044

Número: 47144 Serie: 048

Número: 55358 Serie: 014

Super ONCE

El resultado del sorteo del Super ONCE de hoy es 02, 14, 20, 23, 25, 26, 30, 33, 38, 40, 50, 55, 58, 61, 63, 68, 70, 76, 81 y 83.

