¿Dónde han caído los botes de El Gordo de la Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 16 de junio?

Este domingo 16 de junio e han celebrado sorteos de Bonoloto, El Gordo, Sueldazo de la ONCE y Super ONCE. A continuación podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

El Gordo de La Primitiva

La combinación ganadora de El Gordo de La Primitiva en el día de hoy es 05, 11, 23, 38 y 40, con número clave el 2.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes por lo que, con el BOTE generado, que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 16.400.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 16 de junio de 2024, ha sido para el número 14, 21, 22, 29, 38 y 41, siendo el número complementario el 1 y el reintegro el 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 95.905 de VILLAMANTILLA (Madrid), situado en Plaza de España, 9.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 72.595 de SEVILLA, situado en Emilio Lemos, 12 F, local-6.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 15 de junio de 2024 ha agraciado la serie 51 del número 35385 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 35385 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 30173 Serie: 045

Número: 31039 Serie: 034

Número: 54586 Serie: 047

Número: 84026 Serie: 047

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 15 de junio de 2024 es 06, 08, 18, 27, 34 ,36, 37, 39, 40, 42, 43, 50, 57, 63, 66, 68, 74, 75, 76, 81.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.