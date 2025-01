Dónde han caído el bote de La Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional del jueves 16 de enero

Este jueves 16 de enero de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Lotería Nacional, La Primitiva y EuroDreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 16 de enero de 2025 es el 05, 11, 15, 37, 41 y 48, siendo el número complementario el 46 y el reintegro el 1. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 36.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5 055 529, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 37.500.000,00 euros. De primera categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 13 de A Coruña, situada en Pl. de España (quiosco).

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 31.485 de San Clemente (Cuenca), en la Administración de Loterías nº 5 de Gijón(Asturias), en la nº 1 de Arromolinos (Madrid), en la nº 4 de Torrejón (Madrid) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 16 de enero de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 03, 12, 17, 34, 37 y 46, siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.600.000 euros.

De primera categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el despacho Receptor nº 31.605 de Cuenca, situado en Carretería, 23, y en la Administración de Loterías nº 70 de Málaga, situada en C.C. Los Patios, Avda. Velázquez, 241, L-10.

De segunda categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el despacho receptor nº 27.360 de Puente Genil (Córdoba), situado en Susana Benítez, 27.

EuroDreams

Ya conocemos el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 12 de enero de 2025. El número premiado en el Eurodreams es el 02, 05, 11, 14, 22 y 38 y la clave compuesta por el número 4. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 16 de enero de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 31 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 16 de enero de 2025 ha sido el 19 NOV 1983, y el número de la suerte el 6.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 16 de enero de 2025 es 1 , 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8 y .

