Dónde ha caído el bote de 6 millones euros de El Gordo de la Primitiva y los premios de la Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy domingo 16 de febrero

Este domingo 26 de enero de 2024 se han celebrado los sorteos del Gordo de la Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Gordo de la Primitiva

El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 16 de febrero de 2025 ha sido para el número 10 22 32 38 46 y la clave 5 . El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 12.400.000 euros.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 16 de febrero de 2025 agraciado con bote de 1.400.000 euros, ha sido para el número 05, 16, 29, 30, 35 y 40 siendo el número complementario el 9 y el reintegro el 8.

Sueldazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 16 de febrero de 2025 ha sido el 62846 de la serie 017. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del X que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 48600 Serie: 012

Número: 48600 Serie: 007

Número: 48600 Serie: 043

Número: 67982 Serie: 022

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. El Sueldazo permite acumular los premios de las dos primeras categorías, con 30 días desde el día siguiente del sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. El Sueldazo del fin de semana escoge la combinación ganadora del premio final con un número de 5 cifras, elegidas entre 100.000 números distintos, y un número de serie de entre el 1 y el 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 16 de febrero de 2025 es 11, 17, 21, 29, 32, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 62, 64, 68, 69, 76, 81, 82 y 83.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com