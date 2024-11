Dónde ha caído el bote de 1,3 millones de euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy, miércoles 27 de noviembre

Este miércoles 26 de noviembre de 2024 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 06, 09, 16, 19, 31 y 46, siendo el número complementario el 1 y el reintegro el 7..

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 27 de noviembre de 2024 es el 88704. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 44 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 35.000 euros. Al abonar 0,50 € más en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE puedes participar en el sorteo de La Paga. El premio del sorteo de La Paga, añadido del Cupón Diario, es de 3.000 mensuales durante 25 años.

