Cupón Extra de Navidad ONCE 2023: Horario y dónde ver el sorteo de hoy 1 de enero en directo

El Sorteo Extra de Navidad de la ONCE llega este nuevo año con miles de premios a repartir. Este 1 de enero la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra uno de sus sorteos más especiales con el que repartirá más de 47 millones de euros. Cada cupón tiene un precio de 10€ y podrás adquirirlos hasta el 31 de diciembre (inclusive) antes de las 21 horas. Los billetes solo podrán ser adquiridos a través de JuegosONCE, el único sitio Web oficial de venta de los productos de lotería de la ONCE.

¿Cuándo es el sorteo?

El Sorteo Extra de Navidad de la ONCE se celebra el día 1 de enero de 2023 por la mañana, a las 11 horas. Se trata de uno de los sorteos más cortos, con una duración aproximada de 10 minutos. Este sorteo comenzó en el 2014 a celebrarse, por lo que este año cumple su novena edición.

¿Dónde ver el sorteo en directo?

Podrás seguir en directo este sorteo navideño extraordinario de la ONCE desde la página de JuegosONCE y desde nuestra web con el minuto a minuto.

¿Qué premios se reparten?

El Sorteo Extra de Navidad de la ONCE reparte como premio principal 75 premios de 400.000 € a todas las series de un mismo número de 5 cifras. Por si fuera poco, este sorteo navideño tiene también un primer premio adicional de 75 premios de 40.000 € a todas las series de un número de 5 cifras y un segundo premio adicional que repartirá 75 premios de 20.000 € a todas las series de un número de 5 cifras.

Además, también se repartirán 11.250 premios de 100 € a todas las series de un número de 5 cifras de los terceros premios adicionales. Si tu cupón no sale beneficiado con todos estos premios, puedes optar a otros miles de premios entre aproximaciones, terminaciones y reintegros.

Eso sí, debes tener en cuenta lo que se lleva Hacienda. Desde 2020, el mínimo exento de tributar en los premios de loterías es de 40.000 euros. ¡Mucha suerte!