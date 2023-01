Cupón Extra de Navidad ONCE 2023: Comprobar número y resultados hoy, sorteo en directo

Para jugar al sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE de hoy, 1 de enero de 2023, es necesario un cupón oficial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles de 10 euros con 5 cifras y una serie. Sin embargo, ya no se puede participar en el sorteo extraordinario de Navidad de la ONCE, que cerró su venta ayer por la noche.