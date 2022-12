Cuánto dinero se llevan las administraciones por vender décimos de Lotería de Navidad

Pocas veces sabremos lo que es entregar un cheque con millones de euros sin nosotros saberlo. Es el símil que refleja el trabajo de los conocidos como 'loteros', que, sin saberlo, pueden llegar a vender uno o varios décimos de Lotería de Navidad y estar otorgando en ese mismo instante cientos de miles de euros, o incluso millones. En cualquier caso, hay quienes se preguntan si ellos también se llevan parte de ese premio en el caso de que toque.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que también se llevan un porcentaje por cada décimo que venden, el cual, por desgracia, es muy pequeño. Cada décimo de lotería cuesta 20 euros y ellos también se llevan tan solo un 4% del total, es decir, tan solo 80 décimos. De esta manera, si venden toda una serie con los diez décimos, el consumidor deberá pagar 200 euros, pero ellos tan solo se llevarán 8 euros, una parte muy pequeña en comparación con el total.

Luego, en caso de que toque un premio, hay una variación que depende del total de premios que haya repartido en local a lo largo del presente año. Si ha repartido menos de 200.000 euros durante el total del año, se concederá a la administración un 2,5% del total del premio, pero si esa cantidad ha sido superior, el porcentaje se reducirá a la mitad, y solamente se dará a la administración un 1,25% del total del premio que haya vendido con el décimo o los décimos en cuestión.

Más allá de la Lotería de Navidad

Las administraciones no solamente venden lotería de Navidad, es decir, no hay ninguna que se dedique exclusivamente a ello. Todos los sorteos relativos a Loterías y Apuestas del Estado también pueden ser realizados en sus propias administraciones, por lo que también podemos comprar ahí muchas como la Primitiva, el Euromillones, la Bonoloto, etc. Alguna que otra administración desconocida ha terminado por hacerse finalmente muy famosa tras haber vendido una apuesta en la que había millones de euros.

¿Cuál es la diferencia entre la Lotería de Navidad y el resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado? Que, en el primer caso, hay más de 2.400 millones de euros en juego, mientras en el resto de sorteos tienden a ser cifras mucho más pequeñas. Pese a ello, si algo tienen claro los dueños de las administraciones, es que ellos se dedican a repartir suerte y que, cuando menos se lo esperen, puede haber un momento inesperado en el que todo cambie para ellos. Tanto para ellos como para sus clientes.