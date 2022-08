¿Hasta cuándo puedo comprar un cupón del sorteo Extra de Verano de la ONCE 2022?

¡El Sorteo Extra de Verano de la ONCE ya está aquí! La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) emite, como cada verano, el Extra de Verano, un sorteo que ofrece premios como el especial de 15.000.000 de euros o 10 premios de 1.000.000 de euros. Este 15 de agosto de 2022 caerá una lluvia de millones gracias a la ONCE.

Además de los premios ya mencionados, el Extra de Verano reparte 119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, 1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras, 10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras, 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras y 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. También por ser un sorteo especial, la ONCE ofrece 10 premios de 1.000.000 € a las 5 cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas y 1.190 premios de 1.200 € a las 5 cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

Hasta cuándo se puede comprar el cupón del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2022

Para participar solo tienes que hacerte con uno de los cupones que se venden en los quioscos de la ONCE o en cualquiera de los puntos de venta oficiales de la organización. Así como a un vendedor o vendedora de la ONCE que están en las calles repartiendo ilusión, dinero y suerte.

El precio por cupón es de 6 euros y se puede adquirir hasta las 21:00 horas (horario peninsular) del 15 de agosto en la página web. En los establecimientos físicos, al ser el día 15 de agosto festivo y el 14 domingo, se podrá comprar hasta el día 13 de agosto.

El sorteo se realizará este 15 de agosto de 2022 a las 21:30 horas (horario peninsular) y se podrá seguir en la página web de Antena 3: https://www.antena3.com/noticias/ . Asimismo, se podrán consultar todos los resultados del sorteo Extra de Verano en la misma página de Antena 3.

Si resultas ser el agraciado o la agraciada de alguno de los premios, desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 €. En el sorteo Extra de Verano de la ONCE del 2022, todos los premios inferiores a 40.000 €, estarán exentos de impuestos. Para premios de más de 40.000 €, a la cantidad que sobrepase esa cuantía, se les aplicará una retención del 20%.