Cosas que te harán tan feliz como ganar el Gordo de la Lotería de Navidad 2019

"¿Qué haría si me toca el Gordo de Navidad?". Se trata de una pregunta que, probablemente, se ha formulado alguna vez todo aquel que haya jugado a la Lotería de Navidad. Las posibilidades de que el número de nuestro décimo sea tocado por la suerte son muy bajas, concretamente de 1 entre 100.000. Por ello, si el 22 de diciembre no acabamos eufóricos mientras los niños de San Ildefonso corean nuestro décimo, podemos buscar alternativas que sustituyan ese estado de felicidad momentáneo.

Plan B: Lotería del Niño 2019

No debemos caer en los peligros que entraña el juego y las apuestas. Sin embargo, no son pocos los que buscan en la Lotería del Niño una segunda oportunidad si no toca la Lotería del Navidad. El primer premio es de 2.000.000 € por serie, 200.000 € por décimo; el segundo premio es de 750.000 € por serie, 75.000 € por décimo; y el tercer premio es de 250.000 € por serie, 25.000 € por décimo. Aunque podemos sacar un buen pellizco si nos toca un gran premio, también debemos tener en cuenta que la decepción puede ser doble.

La Navidad, época para reunirse con la familia

Si los niños de San Ildefonso concluyen la ceremonia y ninguno de nuestros premios ha sido premiado no debemos caer en la decepción, sino buscar el lado positivo. La Lotería de Navidad es la antesala de una época en la que familia y amistades aprovechan para reunirse. Aunque es cierto que el dinero puede quitar preocupaciones, en algún momento esa cantidad llegará a su fin. Aprovecha la Navidad para acompañarte de tus seres queridos, los que te aportarán verdadera felicidad permanente.

Una buena salud, sinónimo de felicidad

Según múltiples estudios, hay evidencias suficientes para establecer una relación entre felicidad y una buena salud física. Aprovecha la Navidad para acudir a hacer revisiones médicas, practicar deporte, o nuevos propósitos de cara a 2020 como dejar de fumar. Una buena salud será la que nos permitirá vivir experiencias, reunirnos con amigos, viajar...

Buscar nuevas metas

La autorrealización, la cúspide de la célebre Pirámide de Maswell. El psicólogo estadounidense posicionó aspectos como los desafíos, los logros, la resolución de problemas en el nivel más alto de las necesidades humanas. Cumplir objetivos desembocará en la felicidad estímulos de felicidad extrema. El comienzo de un nuevo año es la excusa perfecta para marcar nuevas metas.