Comprobar sorteos de la lotería: Resultado del Sueldazo ONCE y Gordo Primitiva del domingo 4 de abril de 2021

Consulta el resultado de la lotería del domingo 04 de abril de 2021 con los últimos sorteos. Comprueba a continuación todos los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva y Sueldazo de la ONCE celebrados el domingo.

El Gordo de la Primitiva

El resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva del domingo 04 de abril de 2021 es el 18, 25, 43, 44 y 52, y la clave el 2 y .

Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE del domingo 04 de abril de 2021 ha sido el 29533 de la serie 053.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 01201 Serie: 036

Número: 64422 Serie: 052

Número: 74191 Serie: 005

Número: 95129 Serie: 042

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva y Sueldazo de la ONCE son aquellos que hace públicos Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.