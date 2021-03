Comprobar sorteos de la lotería: Resultado de la Lotería Nacional, ONCE, La Primitiva y Bonoloto del sábado 27 de marzo de 2021

Consulta el resultado de la lotería del sábado 27 de marzo de 2021. Comprueba tu número de la Sueldazo ONCE, Lotería Nacional, La Primitiva y Bonoloto y descubre si ha sido premiado en los sorteos del sábado.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional del sábado 27 de marzo de 2021 ha sido para el número 55.235, dotado con 600.000 euros a la serie. El segundo premio, que asciende a 120.000 euros a la serie, ha agraciado al número 43.100. Los reintegros de la Lotería Nacional del sábado han sido para los números acabados en 3 5 9.

Resultado La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva del sábado 27 de marzo de 2021 es el 07, 22, 34, 44, 46 y 47, siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 9. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5 224 728, premiado con 1 millón de euros.

Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE del sábado 27 de marzo de 2021 ha sido el 73013 de la serie 012.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 07606 Serie: 038

Número: 35912 Serie: 022

Número: 42669 Serie: 030

Número: 77521 Serie: 034

Resultado Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto del sábado 27 de marzo de 2021 es 02, 10, 16, 20, 36 y 45, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 1.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Sueldazo ONCE, Lotería Nacional, La Primitiva y Bonoloto son aquellos que hace públicos Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.