Comprobar resultados del Sorteo Extraordinario de la Cultura de Lotería Nacional

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extraordinario de la Cultura de Lotería Nacional de hoy, 9 de noviembre de 2024. En breves instantes, podrás comprobar tu número y saber si has sido uno de los premiados.

Según la RAE, la cultura es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico y conjunto de modos de vida y costumbres de un grupo, en una época.

Loterías y Apuestas del Estado quiere conmemorar la cultura con este sorteo, poniendo así en valor la importancia que esta tiene en todos los pueblos del mundo y, en concreto, la riqueza cultural que hay en un país como España.

Este sorteo cuenta con premios importantes como un primer premio de 1.500.000 euros al décimo, un segundo premio de 300.000 euros al décimo, un tercer premio de 150.000 euros al décimo, aproximaciones de 21.000 euros para los números anterior y posterior al primer premio, aproximaciones de 12.000 euros para los números anterior y posterior al segundo premio, aproximaciones del 6.225 euros para los números anterior y posterior al tercer premio y otros muchos premios menores.

Cada décimo cuesta 15 euros y se han podido adquirir hasta media hora antes de que se realizara el sorteo, a las 13 horas de hoy, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Comprobar los resultados del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional

En la página web de Antena 3 Noticias se puede ver en directo el Sorteo Extraordinario de la Cultura de Lotería Nacional, que se celebra este 9 de noviembre de 2024 a las 13.00 horas en Madrid, en la sede de Loterías y Apuestas del Estado.

Si no puedes seguirlo en directo, en la web de Antena 3 Noticias puedes comprobar tu décimo y saber si te has convertido en un nuevo millonario o si has sido alguna de las personas premiadas con algunos de los premios menores.

También en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado y en los establecimientos autorizados, te informarán de si tu cupón es uno de los agraciados. Asimismo, todos aquellos participantes que hayan adquirido su décimo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado, tendrán su premio abonado en la cuenta que hayan adjuntado al registrarse.

Nota: los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo Extraordinario de la Cultura son aquellos que hace públicos Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com