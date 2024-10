La cesta de Navidad que incluye un apartamento, un BMW y un Mini: 60 premios valorados en 300.000 euros

Las papeletas de 'El Cestón de los Abetos' del restaurante Los Abetos de Torrent ya se han puesto a la venta en su página web, aunque también están disponibles en el local, donde pueden comprar por 8 euros cada papeleta. El número ganador se conocerá el 22 de diciembre, coincidiendo con primer premio de la Lotería de Navidad.

"La suerte no es para quien la busca, sino para quien la encuentra", confiesa una de las candidatas al premio. Esté donde esté la suerte, esta mañana los clientes del restaurante Los Abetos querían hacerse con ella participando en este sorteo.

Una iniciativa que lleva ya cinco ediciones en marcha, tal y como explica Sergio, responsable del negocio: "Es muy emocionante ver cómo familias enteras vienen a probar nuestros bocadillos y se van con una sonrisa ilusionados con participar".

Entre las vecinas que se han acercado, Mari y Tere han disfrutado de la exposición que hay preparada ahora mismo en el establecimiento. "Yo quiero el coche", confesaba Tere. Y tanto lo desea que ambas se han subido a probar si cumple o no con las expectativas: "Claro, claro que me veo, nos lo llevamos ya, conduce ella". Como ellas, muchos ya se imaginan qué harían con tantas cosas en su poder: "Para mi hijo" o "El coche para mi sobrina Vanessa". "Yo no me quedaría con casi nada, todo para los míos", confiesan, por otro lado, los más mayores.

Desde el establecimiento explican que, a tan sólo dos meses del sorteo, ya han venido el 50% de las papeletas para ganar esta cesa de 60 premios valorados en 300.000 euros.

Qué incluye la cesta

Desde la clásica pata de jamón o una cesta navideña con vino y turrón, hasta un apartamento en Oropesa, la lista recoge 60 productos: "Hemos intentado que sean productos de utilidad, que puedan ayudar a mucha gente" añade Sergio. Estos son todos los productos:

1- APARTAMENTO OROPESA DEL MAR CON PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO

2- BMW X4 BMW X4 XDRIVE 20D CON EL PACK M

3- 54.000€ EN LINGOTES DE ORO

4- MINI COOPER S CABRIO

5- MOTO BMW F900 GS ADVENTURE

6- CARAVANA ADRIA LITE 4 PLAZAS

7-BICI MONTAÑA CANNONDALE MOTERRA S3

8- FIESTA CELEBRACION 50 AMIGOS

9- BICI CARRETERA SPECIALIZED TARMAC CARBONO

10-CRUCERO POR EL MEDITERRANEO PARA 2 PERSONAS

11- VIAJE DISNEYLAND PARA 4 PERSONAS

12- BOLSO LOUIS VUITTON

13- THERMOMIX TM6

14- 50 DÉCIMOS DE LOTERIA SORTEO NAVIDAD

15- CHEQUE REGALO EL CORTE INGLES

16- MOVIL IPHONE 15

17- 4 JAMONES IBÉRICOS

18- TELEVISIÓN 75 PULGADAS

19- PLAY STATION 5

20- PACK ORDENADOR GAMING

21- TARJETA CARBURANTE 500€

22- PATINETE ELECTRICO BONGO SERIE Z POWER MOUNTAIN

23- VINOTECA

24- MULTIESTACIÓN MUSCULACIÓN COMPACT HOME GYM CORENGTH

25- SECADOR PELO DYSON SUPERSONIC

26- NEVERA COMBI CORBERÓ

27- LAVADORA CORBERÓ

28- ASPIRADOR CONGA 11090 SPIN REVOLUTION

29-TARJETA GRUPO INDITEX

30- RELOJ APPLE WATCH

31- LAVAVAJILLAS CORBERÓ

32- EXPERIENCIA BALCÓN FALLAS 2025 + CATERING 2 PERSONAS

33- 4 ENTRADAS PORT AVENTURA

34- 30 BOTELLAS VINO HOYA DE CADENAS

35- 4 BOTELLAS MÖET & CHANDON

36- CONDUCIR UN FERRARI EN CIRCUITO

37- CAFETERA CREMAET COMPACT STEAM

38- BARBACOA A GAS PLANCHA

39- AIRPODS APPLE

40- CONSOLA ARCADE CON JUEGOS VINTAGE

41- CANASTA Y BALÓN BASKET

42- ALTAVOZ TROLLEY INFINITION

43- SILLA GAMER

44- CESTA LOTE NAVIDEÑO

45- LOTE COCA-COLA

46- LOTE ESTRELLA GALICIA

47- PORTERIA Y BALÓN FÚTBOL

48- MESA GAMING

49- CENTRO DE PLANCHADO VERTICAL IRON HERO 2000

50- MALETA SAFTA TROLLEY

51- FREIDORA DE AIRE CECOFRY FANTASTIK WINDOW 6500 pack

52- MALETA SAFTA BUSINESSl

53- AURICULAR DIADEMA JBL

54- MALETA SAFTA BASIC

55- PLACA DE INDUCCIÓN FULL MAGMA SINGLE

56- ASPIRADOR LI-ON 203

57TALADRO PERCUTOR 750W

58- MINI NEVERA Flamingueo 4L

59- GAFAS REALIDAD VIRTUAL

60- MALETA HERRAMIENTAS 45 PCS

Quién se ha llevado la cesta en los años anteriores

Un barrendero, una ama de casa y un electricista son antiguos ganadores de esta famosa cesta. Estos premios, aseguran desde la organización, han trasformado sus vidas, o al menos les ha ayudado en el día a día. Desde Antena 3 Noticias, hemos intentado ponernos en contacto, pero o bien han declinado la posibilidad de contarnos su experiencia o, de momento, se mantienen en el anonimato.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com