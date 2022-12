Caña y tapa gratis por cada décimo de la Lotería de Navidad no premiado en este bar de Sevilla

Si estás en Sevilla y no te ha tocado nada en el Sorteo Extraordinario de Navidad de este 22 de diciembre, siempre podrás acudir a este bar en el que, por cada décimo no premiado te llevas una caña y tapa gratis, se podría decir que una especie de premio de consolación que no está nada mal.

Está claro que las penas con el estómago lleno y una cerveza saben mejores, en este bar de Sevilla lo tienen claro, de ahí nace esta iniciativa. Se trata de una medida que implantan, no solo este 22 de diciembre, sino también se extiende hasta el día 23, así que comprueba tus décimos rápidamente que igual cae una caña y una tapa.

Sorteo Extraordinario de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad ha transcurrido con total normalidad en la mañana de este jueves 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid.

El primer premio de la Lotería de Navidad, el Gordo, ha caído en el número 05.490, el número más esperado del sorteo de este 22 de diciembre, que ha salido sobre las 11:22 horas de la mañana. Por su parte, el segundo premio de la Lotería de Navidad es el 04.074, uno de los más esperados junto al Gordo por el dinero que reparte, nada más y nada menos que 1.250.000 euros a la serie, es decir, 125.000 euros al décimo. El número 45.250 ha sido el agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2022, un premio dotado de 500.000 euros la serie y 50.000 euros al décimo.

Una de las anécdotas más destacadas del sorteo de este 22 de diciembre ha sido la de Perla, la mujer premiada con el Gordo de Navidad que estaba entre el público del Teatro Real.