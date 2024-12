La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2025: guarda tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados

Si compraste décimos para el sorteo de la Lotería de Navidad 2024 pero la suerte no te sonrió o solo te tocó un reintegro, ahora tienes una nueva oportunidad con la Lotería del Niño 2025. Para que el momento de comprobar los décimos se muy sencillo, en Antena 3 Noticias volvemos a lanzar la Caja Mágica.

Es muy fácil de usar, solo tienes que guardar todos tus números y el 6 de enero, el día del sorteo de Reyes, podrás averiguar rápidamente si tus décimos están premiados.

¿Cómo funciona La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2025?

Estos son todos los pasos:

1. Escribe el número de tu décimo de la Lotería del Niño 2025

2. Haz click en botón 'GUARDAR'

3. Repite estos pasos con cada uno de los décimos que quieras guardar en la Caja Mágica

4. Cuando llegue el 6 de enero, el día del sorteo del Niño, solo tendrás que dar al botón 'COMPROBAR' y rápidamente sabrás si tus décimos están o no premiados.

Recuerda que este sorteo es un poco diferente al de la Lotería de Navidad. Comienza a las 12:00 horas y por cada premio se extraen 5 bolas que corresponden a cada cifra del premio (decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades).

La Lotería del Niño reparte 770 millones de euros. Este año habrá 55 series con 100.000 billetes en cada serie.

Premios Lotería del Niño 2025

Estos son los premios que reparte la Lotería del Niño 2025:

Primer Premio: 200.000 euros al décimo

Segundo Premio: 75.000 euros al décimo

Tercer Premio: 25.000 al décimo

Extracciones especiales:

2 extracciones de 4 cifras que reparten 350 euros al décimo

14 extracciones de 3 cifras con 100 euros al décimo

5 extracciones de 2 cifras con 40 euros al décimo

La Caja Mágica mantendrá guardados tus décimos desde este momento hasta el próximo 6 de enero, cuando podrás seguir el sorteo en directo en Antena 3 Noticias.

¿Cómo comprobar la Lotería del Niño 2025 el 6 de enero?

El Día de Reyes podrás saber si has tenido suerte en el Sorteo de la Lotería del Niño 2025. Si alguno de los décimos que has guardado en la Caja Mágica tiene premio, podrás ver rápidamente qué cantidad has ganado.

Y si quieres comprobar algún número más siempre podrás usar nuestro Comprobador de la Lotería del Niño 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com