Ganador Euromillones: El bote de 130 millones de euros se repartió en una administración de Barcelona

Un boleto acertante validado en Barcelona ha ganado un premio de 130 millones de euros en el sorteo de Euromillones celebrado este viernes 15 de marzo.

El sorteo de Euromillones se celebra a nivel europeo, donde participan Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

En esta ocasión, el boleto premiado con la categoría de 'El Millón' se ha validado en la localidad alicantina de Villena, tal y como apuntan en la página oficial de Euromillones.

Asimismo, no se conoce la identidad del afortunado y lo más seguro es que no se sepa nunca, sin duda una persona ya multimillonaria que se ha hecho con este bote especial.

Qué opinan en la calle

Un equipo de Antena 3 Noticias ha salido a la calle para comprobar el ambiente que se respira en Barcelona tras caer el bote en la ciudad condal.

"Me alegro por esa persona, que le vaya muy bien la vida y que le dure", "me parece muchísimo dinero", "me alegro muchísimo por ella", dicen algunos.

Aun así, la mayoría indica que se conformaría con mucho menos, donde una mujer cuenta que "si me hubiera tocado un milloncito, con eso era feliz".

Aconsejando al afortunado con qué hacer con tanto dinero, dicen que "haría algunas inversiones pero no me preocuparía mucho, la verdad, da para estar tranquilo para toda la vida".

La combinación ganadora

El resguardo acertante ha sido validado en la Administración de Loterías y Apuestas del Estado nº 270 de Barcelona, ubicada en la Gran Vía de Les Corts Catalanes, 492.

La combinación ganadora ha sido la siguiente: 1, 4, 34, 31, 40. Las estrellas han sido el 4 y el 5. La categoría de 'El Millón' ha sido ganada por la combinación: ZVC93290.

España ha registrado además un ganador en la tercera categoría (con los cinco números acertados y ninguna estrella), que ha ganado un total de 26.802,70 euros.

El próximo sorteo de Euromillones se celebrará el próximo martes 19 de marzo de 2024, que contará con un bote de 17 millones de euros. La esperanza es lo último que se pierde, buena suerte.

