VÍDEO Así ha desfilado Babieca, la cabra de la Legión

Una de las protagonistas más esperadas de cada desfile de la Fiesta Nacional es la cabra de la Legión. Este año se llama Babieca y es un macho de dos años que pertenece al Tercio 'Don Juan de Austria'.

La mascota de la Legión no siempre fue una cabra, antes los acompañaban otros animales como loros, osos o monos. La tradición de llevar animales encuentra su explicación en que así las tropas tenían alimentos de primera necesidad como carne y leche en sus travesías.

Sin embargo, aunque su fin era el de ser un plato de comida en muchas ocasiones las tropas se encariñaban con la mascota y los indultaban por lo que pasaban a formar parte de la unidad. El carnero se convirtió en el animal más habitual.

La cabra de este año lleva el mismo nombre que el caballo del Cid Campeador. Babieca no es el único animal que participa en el desfile de este 12 de octubre. También lo hacen 286 caballos y 5 perros.

El chivo nació en Lorca, Murcia, y fue criado desde los dos meses junto a los soldados del cuartel de Viator, Almería. Ha desfilado con un manto rojiblanco bordado con el emblema de su unidad, en un año que coincide con el centenario de la VIII Bandera Colón.