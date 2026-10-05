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Javier Martín Merchán: "Por primera vez en 3 años huele a elecciones, Pedro Sánchez intuye que ahora o nunca"

Noticias de la Mañana ha entrevistado al politólogo Javier Martín Merchán.

Javier Martín Merchán

Javier Martín Merchán: "Por primera vez en 3 años huele a elecciones, Pedro Sánchez intuye que ahora o nunca" | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Junts hirió gravemente al Gobierno con su 'no' a los dos decretos de vivienda. Como ya hizo en otras ocasiones, tras este revés, Pedro Sánchez se recluyó en Moncloa para reflexionar y esta mañana conoceremos el resultado de dicha reflexión a través de una declaración institucional en Moncloa.

Noticias de la Mañana ha entrevistado al politólogo Javier Martín Merchán que ha reconocido que "por primera vez en tres años sí que puedo decir que huele a elecciones". Lo que no han conseguido las diferentes causas judiciales que salpican al Gobierno, la crisis de Ceuta, o la falta de Presupuestos lo podría lograr en tiempo récord la crisis de la vivienda desencadenada tras el desahucio de Maricarmen. ¿Qué ha cambiado en estos días?

El politólogo lo tiene claro: "No han cambiado las encuestas, hay alguna incluso que tiene trabajo de campo hasta el 3 de octubre y sigue dando mayoría holgada de la derecha. Lo que sí que creo que ha cambiado es la mentalidad del PSOE y del presidente del Gobierno. Donde antes veían que podía ocurrir algo de aquí al verano que viene que pudiese inclinar la balanza a su favor, empiezan a prever que todo va a ir cuesta abajo de tal manera que se abre una ventana de oportunidad, que temen que no se vuelva a abrir y, como la convocatoria electoral es una prorrogativa que solo le compete al presidente del Gobierno, el presidente del Gobierno intuye que ahora o nunca. Ahora tiene la posibilidad de dominar la agenda y establecer un mando que le favorece y entiende que siendo mala esta situación no va a volver de aquí a verano".

Martín Merchán defiende que "la situación no es buena para el PSOE, lo que es, es la menos mala que va a haber de aquí al verano". Además, el experto avanza la campaña se centrará en "vivienda, vivienda y vivienda y luego ultraderecha y miedo a la ultraderecha. Ya por último la cuestión económica cogida con pinzas".

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