Alfonso Guerra pide perdón por haber llamado a Jimenez "señorita Trini"

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, ha manifestado que no tenía ninguna intención de molestar a nadie al emplear ayer el término "señorita Trini" cuando se refirió a la ministra de Sanidad con motivo de las elecciones primarias del PSOE de Madrid.



Guerra ha hecho estas declaraciones en Orihuela (Alicante) a los periodistas momentos antes de pronunciar la conferencia inaugural del ciclo Miguel Hernández en la Sociedad y la Cultura de su tiempo, en el que interviene en calidad de presidente de la Fundación Pablo Iglesias.



"Yo no sabía que la palabra señorita pudiera molestar a nadie. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es una formula de cortesía", ha dicho.



Guerra ha señalado que "desde luego no había ninguna" mala "intención" cuando utilizó el citado término. "Lo mismo me da señora que señorita, pero si alguien se molesta, pues nada, retiro la palabra señorita y pongo señora o lo que quiera", ha añadido.

"No entiendo que se pueda molestar nadie. Yo creo que sacan las cosas de quicio, no sé si" para buscar "excusas", porque si no "no lo entiendo", ha indicado.Guerra ha insistido en que "desde luego" no tenia "ninguna intención" de molestar: "yo no era consciente de estar diciendo ninguna palabra que fuera molesta para nadie; pero si es así, no la empleo"."Yo no tengo ninguna intencionalidad con esa palabra. Es una palabra idéntica a señora y generalmente se emplea más cuando las personas son jóvenes, y cuando llegan a una cierta edad tal vez echan en falta que se les llame así, pero en fin, no había ninguna intencionalidad ni era consciente de que eso podía molestar a ninguna persona", ha expuesto.Preguntado sobre quién ganó y quién perdió en las primarias socialistas en Madrid, Guerra ha contestado: "¿No lo sabe todavía? Se ha publicado en todas partes, ganó un señor llamado Tomás Gómez y perdió una señora llamada Trinidad Jiménez, ¿o lo estoy descubriendo yo?".Ante esta respuesta, los periodistas matizaron que la pregunta se refería a si existía una lectura de la valoración que él hizo ayer sobre los resultados de estas primarias, a lo que Guerra ha comentado que "no hay interpretación ninguna. Son datos".