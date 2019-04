Albert Rivera comenzaba agradeciendo a todos "los militantes y apoderados, a todos lo que se han dejado la piel en la campaña y a todos los que han formado parte de una mesa electoral, a todos los demócratas. Hoy la democracia ha salido a vota en masa y, más allá de quién ha ganado las elecciones, es innegable que cuando un país sale a votar en masa, el país se hace más fuerte", afirmaba Rivera.

Lo segundo que quiso apuntar fue que se considera un demócrata y que, por tanto, "felicito a los ganadores de estas elecciones. Nosotros no vamos a hacer como el PSOE, vamos a respetar el resultado electoral aunque no nos gusta el resultado que ha ganado el PSOE", ha dicho.

"Los demócratas respetamos, los liberales siempre respetamos, pero yo siempre digo la verdad y os voy a decir dos cosas: una mala y una buena noticia. La mala noticia es que Sánchez e Iglesias van a formar Gobierno, pero hay una buena noticia, que hay un proyecto que sí cree en España, que sí tiene futuro", puntualizaba.

"Hemos sido la segunda fuerza política en cuatro o cinco comunidades autónomas y hemos empatado a votos prácticamente con el Partido Popular. Hoy ciudadanos se erige como la esperanza de y la ilusión del futuro de España. Gracias a los más de cuatro millones de españoles que nos habéis dado vuestro voto.

Vamos a hacer una oposición leal a la Constitución, leal a la economía de mercado, a Europa, a los valores constitucionales, a España. Pese a los que gobiernan, les vamos a vigilar muy de cerca, vamos a liderar y controlar a este Gobierno", afirmaba Rivera.

"Los líderes de la oposición van a ser los diputados de Ciudadanos, a vuestro servicio", afirmaba dando por hecho que PSOE y Podemos gobernarán y Ciudadanos estará en la oposición.

Rivera continuaba recordando que su proyecto empezó hace una década y que hoy "somos el refugio de la libertad, de la igualdad, de la Constitución para millones de españoles. Os voy a prometer una cosa: hoy han ganado las elecciones los socialistas y nosotros hemos dado un salto cualitativo para liderar la oposición . Os prometo que más pronto que tarde vamos a controlar al Gobierno, vamos a trabajar duro y os prometo que vamos a gobernar España", prometía a los simpatizantes".

"Este es el partido que más se parece a España, este el proyecto que más se parece a la sociedad civil española y como somos el partido que más se parece a España y como queremos a este país vamos a defender la libertad y la igualdad en todos los lugares de España.

"Os prometo que con un Ciudadanos fuerte en el Congreso, que con un Ciudadanos fuerte en mayo, en las elecciones municipales, autonómicas y europeas que también vamos a ganar ahora toca vamos a por Madrid, a por las europeas, a por los municipios".

Rivera insistió en que hoy empieza un nuevo proyecto ganador para España y que los españoles saben que frente al Gobierno de Sánchez e Iglesias, frente a un Gobierno que se va a olvidar de una parte de España, hay una parte importantísima de España que va a estar representada y con voz y fuerza en el Congreso.

"Sé que hoy hay gente que no está contenta porque no nos gusta ese gobierno, pero también hay mucha gente contenta porque sabe que pronto va a llegar otro gobierno, liberal, constitucionalista, europeísta, abierto, moderno, que no divide, que une a los españoles", decía. "Algún día, pronto, habrá un gobierno que una y no divida, que no hable de izquierda o derecha sino que mire adelante, pronto habrá un gobierno que mire al futuro y deje de mirar al pasado, pronto tendréis ese gobierno. Pero para eso, ¿sabéis lo que hay que hacer? Currar, currar y currar. Creer en España y creer en la victoria. Vamos Ciudadanos, vamos España", concluía.