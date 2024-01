César Gonzalo explica las consecuencias del anticiclón: Niebla, sol, calima y preocupación por la falta de lluvia

Este permanente anticiclón aleja de nosotros los días de lluvias. Nos queda el consuelo de la última subida de nuestros embalses, buena noticia sí. Pero al mirar con más detalle vemos que está muy mal repartida.

Dos Españas

Tenemos dos Españas en cuanto a las lluvias: una que ha vivido una importante subida del nivel de nuestras presas, la vertiente atlántica. Y otra que mira con envidia como no llegan las precipitaciones, la vertiente mediterránea. La diferencia es notable. En puntos de Galicia las lluvias han rozado los 2 mil litros por metro cuadrado acumulados, desde el 1 de octubre. En el sur de Murcia no pasan de los 10 litros/m2, en todo lo que llevamos de año hidrológico. Y en el este de Cataluña las lluvias se quedan por debajo de los 80 litros, durante lo últimos 4 meses, una miseria. Por el momento sabemos que no vendrán más borrascas, ni por el Atlántico, ni por el Mediterráneo.

Anticiclón persistente

Es el responsable de las nieblas, que a partir del mediodía deberían ir levantando. Tardarán más en hacerlo en la meseta norte y el valle de Ebro, donde las máximas se van a resentir. Se esperan tan solo 9ºC en una fría tarde en Lleida, 13ºC en Zaragoza y Zamora. Además, la estabilidad de estos días permite que las nubes bajas se acumulen en las costas de Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares. El viento de Levante seguirá soplando con fuerza en el área del Estrecho.

Calima

Los cielos aparecerán despejados en casi todo el país. En la Península aún se nota la presencia de calima ligera, además estará mezclada con algunas nubes altas, de esas que solo decoran nuestros cielos. En el caso de Canarias, volverá a ser más abundante durante la tarde en las islas más orientales. Volverá a empeorar la calidad del aire en el Archipiélago.

Contraste térmico

Día a día vamos notando como las temperas de primera hora de la mañana, son cada vez más frías, como corresponde al último día de enero. En cambio, las tardes siguen siendo más cálidas de lo que toca. Con valores que ya no son de récord, pero que siguen dejando máximas sorprendentes. Como los 21ºC en Bilbao. Los 19ºC en Ourense, A Coruña, Oviedo. Igual temperatura que en Córdoba, Almería y Girona. En el centro y el Mediterráneo nos quedaremos con unos suaves 15ºC de máxima. Y En Canarias volverán a rozar los 26ºC.