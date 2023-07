César Gonzalo afirma que hoy viviremos una operación salida sin tormentas y con más calor

¡Buen viaje! Con esta frase hemos empezado la sección del tiempo, y así será, porque esta tarde la meteorología no va a traer complicaciones en esta operación salida. Lo que, sí notarán los que paren a hacer un alto en el camino, será que el calor vuelve a aumentar en la Península. Será una subida fugaz, por que mañana las temperaturas volverán a bajar. Si no han hecho la maleta y si se dirigen al norte no olviden la manga larga, con una prenda les bastará, solo hará falta el sábado. Porque el domingo y los primeros días de la semana traerán de vuelta temperaturas muy calurosas. Las vacaciones empiezan con vaivén térmico.

Operación salida soleada

El día ha comenzado con nubes de tipo bajo en las costas de Andalucía, Ceuta, Melilla y la Región de Murcia que irán marchándose a lo largo del día. En el norte de Galicia y del Principado de Asturias las nubes irán aumentando, incluso podrían dejar algunas lloviznas. En el resto de la Península, esperamos un viernes de cielos despejados, con algunas nubes más por la tarde en las sierras que separan a la Comunidad Valenciana de Castilla-La Mancha sin mayor consecuencia. En Baleares se esperan cielos despejados, en Canarias las nubes se pueden acumular en el norte del Archipiélago acumuladas por el viento alisio, que podría alcanzar rachas fuertes.

Subida Extraordinaria

Calificada así por la agencia estatal de Meteorología, por un ascenso que sumará hasta ¡12ºC! a las temperaturas de ayer en el interior del País Vasco, Navarra, La Rioja y el oeste de la provincia de Zaragoza. Cambio radical que activa el aviso de nivel naranja en la comunidad navarra por máximas que rozarán los 40ºC.

Avisos en 23 provincias

El calor también se incrementa, aunque de forma mucho más suave en el interior peninsular, activándose los avisos de nivel amarillo por calor en el centro, y como última hora, ascendiendo a nivel naranja en el valle del Guadalquivir por máximas de hasta 40º a la sombra. Solo bajan las temperaturas en Galicia, el oeste de Andalucía y en las islas Canarias. En el archipiélago los avisos por calor ayer llegaban a nivel rojo, hoy el aviso se rebaja a naranja, y mañana será cuando el intenso calor abandone Canarias.