ING inaugura en Madrid su mayor oficina de España con 1.820 metros cuadrados

ING ha inaugurado en Madrid su oficina más grande de España, situada en el número 2 del Paseo de la Castellana, junto a la Plaza de Colón. La apertura forma parte de los planes de expansión de la entidad, que ya supera los 4,6 millones de clientes en el país y que prepara la incorporación de nuevos servicios financieros.

El establecimiento cuenta con 1.820 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas y una terraza. El inmueble, propiedad de Inbest GPF SOCIMI, albergará distintos espacios de atención destinados tanto a particulares como a clientes de banca privada, empresas y grandes corporaciones.

Nuevos servicios de banca privada y empresas

La inauguración coincide con una nueva fase de crecimiento de ING en España. La entidad tiene previsto poner en marcha su segmento de banca privada durante las próximas semanas, mientras que la oferta específica para empresas llegará a lo largo de 2027.

La nueva oficina contará con equipos especializados para atender las necesidades financieras de sus clientes. Según las previsiones del banco, el espacio recibirá una media de 600 visitantes diarios.

"La banca está evolucionando y los clientes esperan poder combinar la comodidad del mundo digital con el acceso a asesoramiento experto cuando lo necesitan. Esta flagship nace precisamente para responder a esa nueva realidad y refleja la evolución que ha vivido ING en España en los últimos años: un banco cada vez más completo, capaz de acompañar a sus clientes en todas sus necesidades financieras con una propuesta sencilla, ágil y centrada en las personas", destacó Alfonso Tolcheff, consejero delegado de ING en España y Portugal.

Una oficina que también acogerá exposiciones de arte

Se cumplen 15 años desde que ING inauguró su primera oficina en España. Para esta nueva sede, la entidad ha apostado por un diseño basado en criterios de innovación y sostenibilidad.

Además de la actividad bancaria, el establecimiento contará con una programación artística desarrollada junto a CAN (Contemporary Art Now).